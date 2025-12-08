إعلان

بالصدفة… طفل يشعل النار في سيارة بسبب "لعبة"

كتب : سيد متولي

10:00 م 08/12/2025
    طفل يشعل النار في سيارة بسبب "لعبة"

كشفت شرطة ولاية شمال الراين فستفاليا غربي ألمانيا، أن طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات تسبب في اندلاع حريق أتى على سيارة أحد الجيران، بعد أن استخدم لعبة نارية كانت والدته قد قدمتها له.

وبحسب بيان الشرطة، فإن قيمة الخسائر التي خلفها الحريق تقدر بنحو 30 ألف يورو، وذكرت السلطات أن والدته، البالغة من العمر 42 عاما، قامت بإشعال لعبة نارية يدوية تعرف باسم "مشررة" مع طفلها داخل مرآب مخصص لوقف السيارات في منطقة سكنية بمدينة هاجن، وفقا لـ وكالة الأنباء الألمانية.

وخلال إشعال اللعبة، تطايرت شرارات سقطت على أوراق جافة تحت سيارة متوقفة، ما أدى إلى اشتعالها سريعا وانتقال النيران إلى المركبة.

وأوضحت الشرطة، أن محاولات السكان لإخماد الحريق لم تجد نفعا، قبل وصول فرق الإطفاء التي تمكنت من إطفاء النيران ومنع امتدادها إلى السيارات الأخرى داخل الموقف.

وتباشر السلطات الألمانية حاليا التحقيق مع الأم، التي تواجه تهمة الإهمال المؤدي إلى نشوب حريق.

