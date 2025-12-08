مشهد كوميدي.. لن تتوقع ما فعلته قطة مع الركاب خلال رحلة جوية (فيديو)

لجأ مريض نرويجي يبلغ من العمر 49 عاما إلى الذكاء الاصطناعي بعد أن استمر الألم الذي يعانيه، رغم ذهابه إلى المستشفى وتلقيه أدوية لخفض الحموضة وعلاج ألم شديد في البطن إلا أن معاناته لم تتوقف.

لكن المريض ظل يعاني من الألم، لذا لجأ إلى الذكاء الاصطناعي وبعد أن شرح حالته وأعراضه وحصل على تشخيص مختلف تماما عن الأطباء، وهذا ساهم في إنقاذ حياته، وفقا لـ "haberler".

وأوضح الذكاء الاصطناعي أنه قد يكون مصاب بقرحة أو التهاب في الزائدة الدودية غير النمطي، ونصح المريض بالعودة إلى المستشفى على الفور وإجراء فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT).

وبالفعل بعد الفحوصات في المستشفى اتضح أن الزائدة الدودية كانت على وشك الانفجار.

وأظهر التصوير المقطعي المحوسب أن الزائدة الدودية للمريض على وشك الانفجار، مما استدعى تدخلا جراحيا طارئا.

ونقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات، واستعاد عافيته بعد عملية ناجحة استمرت ست ساعات لإزالة الزائدة الدودية.

وأعرب المريض عن دهشته وامتنانه للذكاء الاصطناعي قائلا: "أنا على قيد الحياة وتعافيت لأن الذكاء الاصطناعي لاحظ حالتي الخطيرة التي تجاهلها الأطباء".

اقرأ أيضا:

بدافع الغيرة من جمالها.. سيدة تنهي حياة ابنة أختها بطريقة صادمة

قابل للطي.. منزل متنقل ومقاوم للعوامل الجوية

سيارات بورش ورحلات لـ أحلى جزر العالم.. هكذا تكافئ شركة موظفيها المتميزين

"مليونير مزيف".. مشرد يوهم النساء بالثراء للاستيلاء على أموالهن

15 صورة مذهلة لـ بلدة تلقب بـ "عاصمة التوائم في العالم"

