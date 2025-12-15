مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

3 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

0 1
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

0 0
21:45

كومو

جميع المباريات

"بعد عودته للمشاركة".. اجتماع منتظر بين وكيل محمد صلاح وإدارة ليفربول

كتب - يوسف محمد:

09:39 م 15/12/2025
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في الانتقالات، تواجد رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح في إنجلترا خلال الساعات المقبلة، للحديث مع إدارة ليفربول بشأن مستقبل قائد المنتخب الوطني مع الريدز.

وقال رومانو عبر قناته الرسمية، على "يوتيوب": "صلاح عاد للمشاركة مع ليفربول أمام برايتون، وأظهر جودة كبيرة، لذا فسوف يكون هناك حديث عن مستقبله في الأيام المقبلة".

وأضاف: "سيتم عقد اجتماع بين محمد صلاح وإدارة فريق ليفربول في الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل اللاعب مع الريدز واتخاذ القرار النهائي الخاص بمستقبله، ذلك خلال تواجد اللاعب في المغرب للمشاركة في أمم أفريقيا".

وتابع: "ليفربول لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن لبيع محمد صلاح، النادي ليس متعجلا في اتخاذ هذا القرار حتى الآن".

وشهدت الفترة الماضية، حالة من التوتر بين محمد صلاح والمدير الفني للريدز أرني سلوت، بعد استبعاده من المشاركة في المباريات لمباراتين متتاليتين، حيث غاب عن مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات أمام برايتون في الجولة الماضية بالبريميرليج.

وفي سياق متصل يستعد النجم المصري محمد صلاح، للانضمام لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الإنجليزي رامي عباس بطولة كأس أمم أفريقيا

