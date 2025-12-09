نادرة وغير مألوفة.. أغرب أشجار "الكريسماس" حول العالم

أحدها في مصر.. 5 أبواب حول العالم ترفع شعار "ممنوع الدخول"

مع اقتراب الاحتفال بالكريسماس، تظهر تصاميم غريبة وغير مألوفة لشجرة الكريسماس، تشمل شجرة محصورة داخل مكعب ثلجي عملاق وأخرى مقلوبة، وغيرها من التصميمات غير التقليدية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغرب أشجار الكريسماس حول العالم، وفقا لموقع "thursd" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شجرة عيد الميلاد المقلوبة في المملكة المتحدة



في عام ٢٠١٦، صممت فنانة النحت شيرازه هوشياري شجرة عيد الميلاد المقلوبة هذه لمتحف تيت بريطانيا في لندن، والتي علقت في سقف مبنى ميلبانك.

واستخدمت هوشياري ورق الذهب لإبراز الجزء الخفي من شجرة الصنوبر، مع الحفاظ على ملمسها الطبيعي ولونها وشكلها ورائحتها.



شجرة عيد الميلاد في وسط مدينة طوكيو في اليابان



صممت شجرة عيد الميلاد هذه من قِبل استوديو التصميم الياباني نيندو، ووضعت عام ٢٠٢٣ في مركز طوكيو ميدتاون للتسوق.

وتتميز بفتحات على شكل نجمة، ويبلغ ارتفاعها ٧.٥ أمتار، ولها سطح متعدد يتكون من ألواح معدنية مسطحة، وخلف الألواح، توجد ٤١٦ مروحة مدمجة مبرمجة لتحريك الفتحات لأسفل حول الشجرة.



شجرة عيد الميلاد المتجمدة، المملكة المتحدة



صمم هذا العمل الفني في كينجز كروس بلندن عام ٢٠١٦ بواسطة الفنان البريطاني أليكس تشينيك الذي بتجميد شجرة عيد ميلاد داخل مكعب ثلج عملاق.

وقام تشينيك بتغليف الشجرة التي يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار بكتلة من الراتنج تزن طنين، وأضاف إليها طبقة من الشمع للمساعدة في إذابة الجليد.



شجرة عيد الميلاد البديلة في الدنمارك



بدلا من شجرة عيد الميلاد التقليدية، صممت شركة الهندسة المعمارية الأمريكية SOM جناحا شبكيا في فناء مركز أوتزون الدنماركي.

ويدخل الزوار إلى هذا الهيكل عبر فتحات في قاعدته يُشبه جذوع الأشجار.



تحيا شجرة عيد الميلاد في المملكة المتحدة



استضاف منزل هاروود التاريخي في غرب يوركشاير معرضا لشجر عيد الميلاد غير التقليدي تحت عنوان "تحيا شجرة عيد الميلاد".

وعرض هذا المنزل الريفي 11 تصميما مستوحًى من طابع العقار، أبدعها فنانون ومصممون وحرفيون، من بينها هذه الشجرة الورقية الحلزونية المتفتحة من إبداع الفنان آندي سينجلتون.



شجرة عيد الميلاد في فندق ساندرسون في المملكة المتحدة



ابتكرت المصممة البريطانية ينكا إيلوري شجرة عيد ميلاد غير تقليدية في فندق ساندرسون بلندن، حيث تتوهج من الداخل من خلال هيكل خشبي مضيء.

كما صممت الشجرة هندسيا لتحاكي شكل كومة من الهدايا، حيث تتداخل خمسة أشكال متفاوتة الألوان فوق بعضها البعض.



كابيتول هيل، واشنطن العاصمة



هي شجرة لامعة تقف داخل الحديقة الغربية لمبنى الكابيتول منذ عام 1964.

وتُعرف هذه الشجرة باسم "سيلفر بيل"، ويبلغ ارتفاعها 16 مترا.



شجرة جاليري لافاييت، باريس



توجد أسفل القبة الزجاجية لمركز التسوق لافاييت في باريس ويتغير مظهرها كل عام، وصممت من قبل الرسامة جين ديتالانت.