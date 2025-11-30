أغرب فواتير المطاعم.. لن تصدق ما دفعه الزبائن (صور)

على طريقة مسلسل كارثة طبيعية.. أكبر عدد توائم مسجل في موسوعة جينيس

في عالم الطعام الذي يبدو بسيطًا وروتينيًا، تظهر أحيانًا فواتير قادرة على خطف الأنظار وقلب المزاج رأسًا على عقب فبعضها يدهشك، وبعضها يثير ضحكك، وبعضها يجعلك تتساءل، هل يعقل أنني دفعت كل هذا؟

أغرب فواتير مطاعم في العالم

في التقرير التالي نأخذك في جولة بين أغرب الفواتير التي أثارت جدلًا واسعًا حول العالم، وفق لموقع "New York Post".

1- رسم موسيقى الخلفية في حانة إيطالية

في مدينة أوستوني الإيطالية وجد الزبائن على إيصالهم كلمة music ورسومًا إضافية بقيمة 1.70 جنيه إسترليني لكل فرد، فقط لأنهم استمتعوا بموسيقى المكان دون علمٍ مسبق.

الأمر أثار موجة غضب واسعة، خصوصًا أن الملاحظة لم تُذكر عند الطلب.

2- تكلفة نثرة فلفل على البيتزا

أحد السياح في باري صُدم عند رؤية "بند فلفل" على الفاتورة مقابل 0.50 يورو، بعد أن قام النادل ببساطة برش القليل من الفلفل فوق البيتزا بطلب منهم.

3- دفع 2 يورو لتقطيع الساندويتش نصفين

في مقهى يطل على بحيرة كومو، اكتشف زبون أنه دفع 2 يورو إضافية لمجرد أنه طلب شطر الساندويتش إلى نصفين.

صاحب المقهى دافع عن نفسه بقوله إن العملية تتطلب أدوات وغسيل صحون إضافيًا.

4- رسوم غطاء الطاولة

هي عادة إيطالية معروفة، لكن السياح غالبًا ما يُفاجأون بها، وبعض الزبائن على ريديت شاركوا صورًا لرسوم تُضاف دون شرح مسبق، مما ضاعف المبلغ الكلي للفاتورة بشكل صادم.

5- دفع رسوم على الأطباق

سائحة شاركت تجربتها بعد أن فوجئت بأن المطعم فرض عليها رسومًا إضافية مقابل الأطباق المستخدمة.

6- ضريبة وقت الهدوء في مطعم أمريكي

أحد المطاعم أضاف رسومًا بنسبة 20% تحت مسمى Quiet Time Surcharge عندما ينخفض عدد الزبائن الإدارة بررت ذلك بأنه يقدم تجربة أكثر خصوصية، لكن كثيرين اعتبروا الأمر تحايلاً غير منطقي.

7- رسوم كأس ثلج إضافي

في مينوركا الإسبانية، تفاجأ أحد الزوار بأن ثمن شرابه ارتفع فقط لأنه طلب كوب ثلج إضافيًا، رغم أن الزيادة كانت بسيطة لكنها مستفزة وغير مبررة بالنسبة له.