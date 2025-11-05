أشهر الملكات الفرعونية.. أيقونات الجمال والرقي عبر التاريخ

صور لأخطر 3 ألعاب في العالم.." هتموت من الرعب"

كتبت- أسماء مرسي:

على مر التاريخ، عُرفت المرأة المصرية بجمالها وذكائها وأناقتها، وتألقت بعض الملكات في عصر "الفراعنة"، ليس فقط بجمال ملامحهن، بل أيضا بقوتهن وتأثيرهن في الحكم والمجتمع.

ومن بين أشهر هؤلاء الملكات، تبرز نفرتيتي ونفرتاري كرمزا للجمال والرقي والأنوثة الملكية.

نفرتيتي.. أيقونة الجمال والهيبة في الحضارة المصرية القديمة

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر إن الملكة نفرتيتي واحدة من أبرز رموز الجمال في تاريخ مصر القديمة، موضحا أن اسمها يعني "الجميلة قد أتت".

وتابع لـ"مصراوي" أن الملكة نفرتيتي الزوجة الرئيسية للفرعون إخناتون، وتميزت بأنها من أكثر الشخصيات التاريخية التي جمعت بين الجمال والهيبة الملكية.

وأشار "عامر" إلى أن النقوش التي خلدت سيرة الملكة نفرتيتي في منطقة تل العمارنة وصفتها بألقاب تعكس مكانتها الرفيعة، مثل "سيدة النبلاء"، "رائعة في القصر"، "مثالية المظهر"، و"سيدة الفرح والنعمة".

وأضاف "الخبير الأثري" إلى أن هذه الألقاب تؤكد مدى إعجاب المصريين القدماء بجمالها وأناقتها.

وتابع أن تمثال نفرتيتي الشهير لا يزال حتى اليوم رمزا عالميا للجمال الأنثوي، إذ احتفظ بجاذبيته لأكثر من ثلاثة آلاف عام، ليبقى مصدر إلهام للفنانين وعشاق الجمال حول العالم.

نفرتاري.. جمال وأناقة الملكة في عصر رمسيس الثاني

وأوضح "الخبير الأثري" أن الملكة نفرتاري، التي يعني اسمها "الأحلى" أو "الأجمل"، وهي زوجة الملك العظيم رمسيس الثاني.

وتابع أنها كانت من أبرز نساء عصرها نفوذا وأناقة، وتمتعت بمكانة كبيرة في البلاط الملكي، إذ جمع جمالها بين الرقة والفخامة، لتصبح رمزا للأناقة والجمال ومصدر إلهام لعالم الموضة.

وأشار إلى أنها حصلت على العديد من الألقاب التي تعكس مكانتها العظيمة، مثل "الزوجة العظمى"، وسيدة الأرضين"، "ربة مصر العليا والسفلى"، "الجميلة ذات الريشتين".

وأضاف أن مقبرة نفرتاري في وادي الملكات من أجمل المقابر الملكية التي تم اكتشافها، حيث تزينت جدرانها برسومات وألوان زاهية.

