للمنتسبين.. رابط منصة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات

كتب : عمر صبري

02:00 ص 26/12/2025

المجلس الأعلى للجامعات

ناقش المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، حول ما تم استحداثه في منصة تسجيل الأنشطة الطلابية على موقع المجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب موقع المجلس، فقد أُضيف بند يوضح "أنشطة الإدارة العامة للوافدين"، وتعد المنصة الصورة المؤسسية للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، إذ تبرز مساهمات الجامعات في خدمة المجتمع، والتوعية بالقضايا القومية والمشكلات المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق الأنشطة كمرجع رسمي معتمد، كما تعتبر مرجعًا لتقييم الأثر المجتمعي والتعليمي للأنشطة.

وتم توجيه الجامعات بضرورة تحري الدقة وانتقاء البيانات المدرجة، ومنع تكرار الأنشطة، وإدراج الصور التي تعكس طبيعة كل نشاط.

ويمكن للمهتمين والمنتسبين لوزارة التعليم العالي من أعضاء هيئة تدريس وطلاب متابعة منصة الأنشطة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت وزارة التعليم العالي

أحدث الموضوعات

