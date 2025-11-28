مع ازدحام العروض وتنوع الخصومات خلال موسم الجمعة البيضاء، يجد الكثير من المستهلكين أنفسهم في حيرة أمام مئات الصفقات المغرية التي تتصدر المحال والمتاجر الإلكترونية.

ولتسهيل عملية التسوق، تواصلت "مصراوي" مع الخبير الاقتصادي حسام التهامي لمعرفة الأولويات الحقيقية في هذا اليوم، وما يمكن تجاهله حتى لو بدا العرض مغريا.

تحديد ميزانية

يشدد التهامي على أن تحديد ميزانية مسبقة هو الخطوة الأولى قبل الانجراف وراء أي إعلان، لتجنب تحويل يوم التخفيضات إلى عبء مالي يثقل كاهل المستهلك.

بعد وضع الميزانية، ينصح الخبير بالتركيز على السلع الثقيلة والأساسية في المنزل، مثل الغسالة والثلاجة والبوتاجاز، مؤكدا أن هذه المنتجات تشكل أفضل استثمار خلال موسم الجمعة البيضاء، خصوصا مع وجود خصومات حقيقية عليها.

وأشار التهامي إلى دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار خلال فترة التخفيضات، مشددا على وجود ضوابط صارمة تمنع أي تجاوزات.

واستكمل: "فإذا ثبت قيام بعض التجار برفع الأسعار قبل الخصم أو الإعلان عن تخفيضات وهمية، يمكن أن يصل الأمر إلى إغلاق المحل بالكامل".

الاستثمار الذكي في الجمعة البيضاء

ويؤكد الخبير أن الاستفادة الحقيقية من الجمعة البيضاء تكون عبر شراء الأساسيات وليس الكماليات، حتى في حال استخدام أنظمة التقسيط.

ويشير إلى أن الأجهزة المنزلية الكبيرة تظل الخيار الأفضل، لما تجمعه بين القيمة العملية والخصم المضمون.

