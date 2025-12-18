مع اقتراب انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تتجه الأعين من جانب الجماهير المصرية، إلى المغرب لمتابعة لقاءات الفراعنة في البطولة، آملين في استعادة اللقب الغائب للفراعنة منذ 15 عاما.

ويدخل منتخب مصر النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة أحد أساطير الكرة المصرية وهو حسام حسن الهداف التاريخى للفراعنة، الذي يطمح في حصد اللقب الأفريقي كمدرب بعدما حقق أكثر من مرة كلاعب.

ومع تولي حسام حسن مهمة قيادة الفراعنة في كأس الأمم 2025، بات محط أنظار كافة الجماهير المصرية ليس فقط لكونه أسطورة الكرة المصرية، ولكن باعتباره المدرب الوطني الذي تضع عليه الجماهير الأمال، في استعادة الفراعنة معه السيطرة على القارة السمراء.

أبرز المعلومات عن عائلة حسام حسن

يبلغ حسام حسن من العمر 59 عاما، فهو من مواليد 10 أغسطس 1966 في حلوان، لعائلة متوسطة الحال.

ووالد حسن كان يعمل في وزارة التربية والتعليم، ورحل عن عالمنا حينما كان يبلغ أسطورة الكرة المصرية من العمر 14 عاما فقط.

ولدى حسن، 9 أشقاء 5 أولاد 4 بنات، لعل أبرزهم توأمه إبراهيم الذي يعتبره البعض أفضل ظهير أيمن في تاريخ الكرة المصرية، بالإضافة إلى أنه يتولى حاليا، منصب مدير المنتخب الوطني.

وتزوج المدير الفني للفراعنة مرتين، الأولى من سيدة تدعى هويدا الغرباوي، قبل أن ينفصل عنها ويتزوج للمرة الثانية من سيدة تدعى دانا آدم.

ويذكر أن حسن لديه 6 أبناء وهم: "عمر حسام حسن، يارا حسام حسن، جنى حسام حسن، زينة حسام حسن، آمر حسام حسن وآن حسام حسن".

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

وفي سياق متصل، يشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم الإثنين المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

