وصلت مساء أمس الأربعاء 17 ديسمبر الجاري، بعثة منتخب مصر الأول إلى المغرب، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2026.

وكان المدير الفني للفراعنة حسام حسن، أعلن قائمة مكون من 28 لاعبا، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

ورافق بعثة منتخب مصر الأول في المغرب، حماده الشربينى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

