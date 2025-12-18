إعلان

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كتب : محمد أبو بكر

08:30 ص 18/12/2025

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

كتب – محمد أبو بكر:

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تحقيق نمو ملحوظ في أعداد السائحين الألمان الوافدين إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة مباشرة للحملات التسويقية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن زيارات السياح الألمان لم تعد مقتصرة على مقاصد البحر الأحمر فقط، بل بدأوا للمرة الأولى في زيادة رحلاتهم إلى مدن السياحة الثقافية، وعلى رأسها الأقصر وأسوان، في توجه يعكس اهتمامهم بالتجربة السياحية المتكاملة في مصر.

وأشار "فتحي" إلى أن روسيا تتصدر حاليًا قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس استمرار الثقة الدولية في المقاصد السياحية المصرية وتنوع الخيارات التي توفرها.

كما أكد الوزير أن السوق الصينية تشهد بدورها نموًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن مصر تستقبل أعدادًا متزايدة من السياح الصينيين خلال الفترة الحالية، ما يعزز الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية وتوسيع قاعدة الأسواق الوافدة.

