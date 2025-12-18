جوارديولا يعلق على غياب مرموش عن مان سيتي في مباراة برينتفورد

شهد عام 2025 واحدة من أكثر قصص الزواج إثارة في الوسط الرياضي، حيث كان بطلها محمد النني، نجم منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي السابق.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لزواج محمد النني الثاني كالتالي:

علاقة محمد النني بحنان المغربية

بدأت قصة زواج النني من البلوغر المغربية حنان بطريقة مثيرة للجدل، حيث ظهرت تلميحات عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي عن الزواج.

وتعود بداية العلاقة بين النني وزوجته الثانية إلى عام 2024، بعد رحيله عن أرسنال، وانتقاله إلى نادي الجزيرة الإماراتي في 30 يوليو 2024، قادمًا في صفقة انتقال حر.

ظهور العلاقة للجمهور

خلال الفترة الأولى، كانت زوجته المغربية تنشر صورًا للنني دون إظهار وجهه، مما أثار فضول الجماهير المصرية والعربية وربط البعض الصور بالنني.

ورغم محاولات الإخفاء، بدأت التكهنات تتزايد مع تطابق بعض التفاصيل الخاصة بملابسه وموقع التصوير مع النني.

سبب رفض النني الإعلان عن الزواج

أكد مصدر لمصراوي أن النني فضل في البداية عدم الإعلان عن زواجه من حنان مراعاة لمشاعر زوجته الأولى، آمال الحناوي.

ورغم الزواج الرسمي والشرعي، لم يرغب النني في الإفصاح عنه لوسائل الإعلام في ذلك الوقت.

رد فعل زوجة النني الأولى

نشرت الزوجة الأولى آمال الحناوي منشورًا غامضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه موجه للنني، جاء فيه: "كل ما يتم خلف ظهرك فهو يتم أمام الله فهو يمهل ولا يهمل".

وتجدر الإشارة إلى أن النني وآمال الحناوي كانت تربطهما علاقة استمرت 13 عامًا، وأنجبا خلالها ثلاثة أبناء هم فاطمة ومالك وطفل ثالث لم يتم الكشف عن اسمه.

الإعلان الرسمي عن زواج النني من حنان المغربية

في أغسطس 2025، أعلنت حنان المغربية رسميًا عن زواجها بالنني، من خلال نشر صور من الزفاف على الطريقة المغربية على حسابها على منصة إنستجرام، مصحوبة بإيموجي ملك وملكة، موضحة أن الزفاف أقيم في 10 أكتوبر 2024.

رد فعل الزوجة الأولى للني بعد الإعلان

بعد الإعلان، نشرت الزوجة الأولى آمال الحناوي رسالة أخرى على حسابها الرسمي، قالت فيها: "ولك مثل ما فعلت ولو بعد حين.. مخيفة جدًا للبعض ومريحة جدًا للبعض".

مولود محمد النني من زوجته الثانية

في أكتوبر 2025، رزق محمد النني بمولوده الأول من زوجته الثانية، حنان المغربية، وأسماه "تميم".

ونشرت حنان صورًا لها في المستشفى أثناء الولادة، بالإضافة إلى صور لطفلها الصغير، مع استخدام إيموجي لإخفاء وجهه.

