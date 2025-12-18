مباريات الأمس
عزيز بودربالة يكشف لمصراوي أمنيته عن كأس الأمم الإفريقية 2025

كتب - نهى خورشيد

08:00 ص 18/12/2025
كشف عزيز بودربالة نجم المنتخب المغربي والوداد الأسبق، عن أمنيته بخصوص نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، موضحاً المستوي الحالي لمنتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن.

وقال بودربالة في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"المنتخب المصري يظل أحد أعظم الفرق الكروية في أفريقيا، بسبعة ألقاب قارية كأكثر المنتخبات تتويجاً في التاريخ".

وأضاف:"صحيح أن المنتخب المصري يمر بمرحلة تجديد تدريجية مع بعض نقاط الضعف، لكنه لا يزال من أفضل منتخبات القارة".

وتابع نجم الوداد الأسبق:"فهو منتخب يتمتع بثقافة تكتيكية قوية، وفريق منضبط وصعب المواجهة".

وأتم حديثه قائلاً:"أتمنى حقاً نهائي يجمع بين المغرب ومصر".

كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب عزيز بودربالة

