كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الموجة الحالية لسلالة الإنفلونزا H1N1 هي موجة عالمية ولا تقتصر على مصر فحسب، موضحاً أن الفيروس يشهد انتشاراً ملحوظاً في عدة دول عربية وأجنبية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف الحداد، خلال لقائه ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مبينا أن الإصابات بهذا الفيروس رُصدت بوضوح في بريطانيا وعدد من الدول العربية، في حين يبرز فيروس آخر يتصدر المشهد الوبائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن سلالة H1N1 تمثل حالياً نحو 64% من إجمالي الأمراض التنفسية المنتشرة، مؤكداً أن فصل الشتاء هذا العام سيشهد نشاطاً مكثفاً للفيروسات التنفسية بصفة عامة.

وأشار الحداد إلى ضرورة توجه المواطنين للحصول على لقاح الإنفلونزا كخطوة وقائية أساسية للتقليل من حدة الأعراض والمضاعفات الناتجة عن الإصابة.

كما شدد في الوقت ذاته على عدم صحة الشائعات المتداولة حول ظهور فيروسات جديدة مجهولة، مؤكداً أن الأمر يتعلق بسلالات معروفة وتنشط مع تغير الفصول.