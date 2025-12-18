21 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد لوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من "مرسى علم وشلاتين وحلايب"، على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 21 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الاسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 11

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 14

السلوم 20 11

سيوة 19 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 21 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 16

حلايب 22 18

أبو رماد 24 19

رأس حدربة 23 18

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 23 10

الأقصر 24 11

أسوان 24 11

الوادي الجديد 21 09

أبوسمبل 23 11