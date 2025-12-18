"الصحة" تستعد لافتتاح حضانة لأبناء العاملين.. وتعلن عن وظائف جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق الندب أو الإعارة من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار استعداد الوزارة لافتتاح دار لحضانة أطفال العاملين بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الإعلان أن وزارة الصحة طرحت عدة وظائف للعمل بالحضانة، تبدأ بوظيفة مديرة دار الحضانة، وتشترط الوزارة على المتقدمين الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وخبرة لا تقل عن عامين في مجال الطفولة، إضافة إلى دورة تدريبية في مجال الطفولة والخدمة الاجتماعية، مع ضرورة ألا يقل السن عن 25 سنة والتفرغ الكامل لإدارة الدار.

كما أعلنت الوزارة عن وظيفة سكرتير الدار، على أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل متوسط مناسب ويتمتع بخبرة إدارية كافية.

وفيما يخص مشرفي الحضانة، فقد أوضحت الوزارة أنها بحاجة إلى أربعة مشرفين، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، ويفضل أن يكون تربويًا، مع شهادة صحية تفيد خلوهم من الأمراض. ويجب أن تتوافر لديهم السمات الشخصية الملائمة للعمل مع الأطفال، والخبرة التربوية اللازمة للتعامل مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى المعرفة بالمهارات الصحية الأساسية مثل الإسعافات الأولية والتعرف على الأمراض المعدية وأعراضها.

وأوضحت الوزارة المستندات المطلوبة للتقديم، والتي تشمل بيان حالة وظيفية موضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقويم الأداء خلال آخر عامين والخبرة النوعية والزمنية، إضافة إلى إفادة قانونية من جهة العمل توضح الموقف من الجزاءات أو الإحالة للمحاكمات التأديبية، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

ودعت وزارة الصحة الراغبين في التقديم إلى تقديم طلباتهم بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، مؤكدة أن الطلبات الواردة بالبريد لن يتم النظر فيها.