ترامب يتجنب ذكر أوكرانيا وفنزويلا في خطاب وجهه للشعب



وكالات

تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب وجهه للشعب أي إشارة إلى الأزمة الأوكرانية أو التوتر مع فنزويلا.

كان البيت الأبيض قد أعلن مسبقا، أن الخطاب الذي استمر نحو 20 دقيقة، سيستعرض إنجازات عامه الأول ومبادرات إدارته الجديدة.

غير أن ترامب لم يذكر -ولو مرة واحدة- النزاع في أوكرانيا، ولا التصعيد المقلق في العلاقات مع فنزويلا.

وقد أُثيرت التكهنات قبل الخطاب بشأن إمكانية إعلان ترامب إجراءات عسكرية أو عقابية حاسمة ضد فنزويلا، خاصة بعد تصريحه قبل أيام باعتبار الحكومة الفنزويلية "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرضه حصارا بحريا على ناقلات النفط المرتبطة بالبلاد.

بل ذهب الصحفي المقرّب من ترامب، تاكر كارلسون، إلى نقل توقع عن مصدر في الكونغرس مفاده أن الرئيس قد يعلن بدء "حرب" ضد فنزويلا في هذا الخطاب.

لكن الكلمة خلت تماما من أي ذكر لفنزويلا أو سياسة واشنطن تجاهها. كما أغفل ترامب الحديث عن جهود بلاده المزعومة لتحقيق تسوية في أوكرانيا، رغم إعلانه قبل يومين فقط أن "التسوية الأوكرانية باتت قريبة"، وفقا لروسيا اليوم.