"نتنياهو" يوافق على صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع مصر

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن إسرائيل وافقت على صفقة لتزويد مصر بالغاز الطبيعي، واصفاً إياها بأنها "أكبر" صفقة غاز في تاريخ البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف نتنياهو في بيان متلفز، "لقد وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل ما يعادل "34.67 مليار دولار".

وأشار إلى أن " ​​هذه الصفقة، التي تتم مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء إسرائيليين، ستزود مصر بالغاز".

في أغسطس الماضي وقعت البلدين على اتفاقية التصدير لتزويد مصر بما يصل إلى 35 مليار دولار من الغاز من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبل أن يتعطل الاتفاق لتحديد السعر العادل للصفقة.

وأضاف نتنياهو أن الاتفاق، الذي تعطل بسبب بعض القضايا العالقة، سيساعد في ضمان الاستقرار في المنطقة.