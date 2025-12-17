كشفت دراسة حديثة لمؤسسة "جالوب" أن معدلات بحث الموظفين عن فرص عمل جديدة بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2015، إذ يفكر نحو 51% من العاملين في تغيير وظائفهم، بالتزامن مع تراجع غير مسبوق في الرضا الوظيفي، فيما أطلقت عليه المؤسسة "عصر الانفصال الوظيفي" بين الموظفين وجهات عملهم.

الدراسة التي شملت أكثر من 10 آلاف موظف بالولايات المتحدة، رصدت 4 عوامل رئيسية تحكم قرارات قبول الوظائف الجديدة، تصدرتها الموازنة بين العمل والحياة الشخصية، يليها الأجر والمزايا، ثم الاستقرار والأمان الوظيفي، وأخيرًا العمل في وظيفة تتيح للموظف توظيف أفضل مهاراته وقدراته، وفقا لموقع "جالوب".

وأكدت النتائج أن هذه العوامل حافظت على صدارتها خلال السنوات الأربع الماضية، مع تصاعد أهمية التوازن الحياتي وتحسين الدخل منذ جائحة كورونا، ما يعكس تغيرًا جوهريًا في مفهوم الوظيفة الأفضل لدى العاملين اليوم.

التوازن الحياتي أولا

أوضحت الدراسة أن 59% من الموظفين يعتبرون التوازن بين العمل والحياة والصحة النفسية عاملًا حاسمًا، مقارنة بـ53% قبل الجائحة، في ظل تراجع التقييمات النفسية والمعنوية للعاملين. ولم يعد هذا التوازن ميزة إضافية، بل مطلبًا أساسيًا يتوقعه الموظفون من مؤسساتهم.

الأجر وحده لا يكفي

ورغم ارتفاع نسبة من يضعون الأجر والمزايا ضمن أولوياتهم إلى 54%، فإن الدراسة شددت على أن الراتب الجيد لم يعد كافيًا لجذب الكفاءات، خاصة مع توقعات اقتصادية متباينة لعام 2025، ما يعزز أهمية تقديم مزايا غير مالية ذات قيمة حقيقية.

الاستقرار والموهبة في الصدارة

وسجل الاستقرار والأمان الوظيفي أهمية مماثلة، مع قلق الموظفين من تباطؤ التوظيف والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

في المقابل، أكد نحو نصف العاملين أهمية العمل في وظائف تتناسب مع مهاراتهم، لما لذلك من أثر مباشر على الأداء والاستمرارية.

اختلاف الأولويات بين الأجيال

وبيّنت الدراسة أن جيل الألفية هو الأكثر تطلبًا عند اختيار الوظيفة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن الحياتي والدخل والاستقرار، بينما يركز جيل زد على فرص التطور المهني السريع، كما تختلف الأولويات باختلاف الأدوار الوظيفية والنوع الاجتماعي.

