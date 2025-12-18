مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

دوري المؤتمر الأوروبي

لويزان سبورت

- -
22:00

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

6 صورة من وصول محمد صلاح للمغرب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

03:11 ص 18/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل النجم المصري محمد صلاح مساء أمس الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، مع بعثة منتخب مصر الأول إلى المغرب، استعدادا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا، بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2026.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويلاقي منتخب مصر مبارياته الأولى في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضًا..

آخرهم أحمد حمدي.. 4 لاعبين في الزمالك تزوجوا عام 2025

تلميحات وأزمة ثم إعلان رسمي.. القصة الكاملة لزواج محمد النني الثاني في 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر وصول محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان