6 صورة من وصول محمد صلاح للمغرب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

وصل النجم المصري محمد صلاح مساء أمس الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، مع بعثة منتخب مصر الأول إلى المغرب، استعدادا للمشاركة في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا، بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير 2026.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويلاقي منتخب مصر مبارياته الأولى في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

