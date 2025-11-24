خطفت الأنظار رفقة ابنتها.. من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟

يحب لاعبو كرة القدم المأكولات المميزة، من محمد صلاح إلى كريستيانو رونالدو، لكل لاعب أطباقه المفضلة التي تمنحه الطاقة وتكشف جانبا من شخصيته بعيدا عن الكرة، وفقا لموقع "isportindia".

ليونيل ميسي

الأسطورة الأرجنتينية يحب طبقا بسيطا يسمى "ميلانيزا نابوليتانا"، يتكون الطبق من شريحة لحم أو دجاج مغطاة بالبقسماط ومقلية، ثم تُضاف إليها صلصة الطماطم والجبن المذاب واللحم.

هذا الطبق يُذكر ميسي بوطنه وعائلته ويمنحه شعورا بالراحة.

كريستيانو رونالدو

الأكلة المفضل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "باكالاو آ براس"، وهي وجبة تقليدية مصنوعة من سمك القد المملح مع البيض والبصل والبطاطس المقلية المفرومة ناعما.

نيمار

المهاجم البرازيلي يحب المطبخ الإيطالي، وخاصة اللازانيا، سواء كانت مطهية في المنزل أو من مطعم، يجد نيمار فيها وجبة شهية وغنية بالجبن تمنحه الطاقة خلال تدريباته المكثفة.

كيليان مبابي

رغم سرعته الفائقة في الملعب، يحب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي تناول البيتزا، يفضلها بنكهة فرنسية كلاسيكية مع إضافات مثل الكريمة الطازجة وجبنة والأعشاب، ما يجمع بين البساطة والمذاق اللذيذ.

محمد صلاح

النجم المصري محمد صلاح يحب وجبة الكشري، وهو الطبق المصري التقليدي الذي يحتوي على الأرز والعدس والحمص والمكرونة، مع صلصة الطماطم والبصل المقلي، هذا الطبق يذكره بأصوله.

بول بوجبا

النجم الفرنسي بول بوجبا من محبي البيتزا، ويستمتع دائما بتجربة نكهات وإضافات مختلفة، تعتبر البيتزا طبقا مفضلا له.

لويس سواريز

المهاجم الأوروجواياني يفضل طبق الأسادو، وهو مشويات تقليدية من أمريكا الجنوبية، تتكون من قطع لحم متنوعة تُطهى ببطء على النار المفتوحة.

زلاتان إبراهيموفيتش

أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان يحب المطبخ الإيطالي، خاصة باستا كاربونارا، هذا الطبق الكريمي المصنوع من البيض والجبن والفلفل يعكس شخصيته الجريئة.

