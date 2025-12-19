إعلان

مدبولي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اللبناني

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:27 ص 19/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، بمقر السراي الحكومي ببيروت، بحضور وفدى البلدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، استقبل اليوم الجمعة، الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، بمقر السراي الحكومي ببيروت. وتم خلال مراسم الاستقبال الرسمي عزف السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد بدأ، أمس الخميس، زيارة لدولة لبنان تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام لبنان

