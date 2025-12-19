ضبط شخصين بالمعصرة بتهمة تعاطي وترويج المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام شخصين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص والتحري، تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط المتهمين، وهما عاطل وطالب، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

