بوتين يبدأ مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام

كتب : مصراوي

12:49 م 19/12/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ب)

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام.

ويعقد المؤتمر الصحفي السنوي الذي يتم بثه على الهواء مباشرة بالتزامن مع برنامج اتصالات على مستوى البلاد يتيح للروس بمختلف أنحاء البلاد فرصة طرح أسئلة على بوتين، الذي يقود البلاد منذ 25 عاما.

ويستغل بوتين هذا الحدث لترسيخ سلطته وعرض آرائه بشأن الشؤون المحلية والعالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأ جهودا دبلوماسية واسعة النطاق لإنهاء حوالي أربع سنوات من القتال بعد أن أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكن جهود واشنطن اصطدمت بمطالب متضاربة بشدة من قبل موسكو وكييف.

وحذر بوتين هذا الأسبوع من أن موسكو ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا إذا رفضت كييف وحلفاؤها الغربيون مطالب الكرملين في محادثات السلام.

ويريد الزعيم الروسي الاعتراف بأربع مناطق رئيسية سيطرت عليها قواته بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها بشكل غير قانوني في عام 2014، كأراض روسية.

وأصر أيضا على انسحاب أوكرانيا من بعض المناطق في شرق أوكرانيا، التي لم تسيطر عليها قوات موسكو بعد وهي مطالب رفضتها كييف.

بوتين الرئيس الروسي ترامب أوكرانيا شبه جزيرة القرم

