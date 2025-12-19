الفيوم - حسين فتحي:

تسيطر حالة من الحزن والأسى على قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، بعد مصرع 8 من أبنائها، أغلبهم من الأطفال، في حادث تصادم سيارة واحتراقها، مساء الخميس، أثناء عودتهم من العمل في جمع محصول الطماطم على طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، بالقرب من مدينة 6 أكتوبر.

وقال الدكتور إبراهيم الشاهد، أحد أبناء القرية، إن أغلب الضحايا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، باستثناء سيدتين، إحداهما أم لأربعة أطفال، والأخرى تدعى منال رمضان مبروك وتوفيت داخل المستشفى.

وأضاف الشاهد أن الضحايا والمصابين كانوا يغادرون القرية منذ الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، مستخدمين سيارتين، إحداهما ميتسوبيشي صغيرة والأخرى كبيرة، متجهين إلى الأراضي الصحراوية على الطريق الصحراوي، مقابل 140 جنيهًا يوميًا، لمساعدة أسرهم. وقال: «لقد لقوا حتفهم حرقًا داخل السيارة التي كانوا يستقلونها».

وأشار الشاهد إلى أن إحدى السيدات، وهي ياسمين نادي فودة، أم لأربعة أطفال، كانت ترافق الضحايا يوميًا للإشراف عليهم أثناء ذهابهم للعمل، وترك أطفالها في المنزل.

وتضم قائمة الضحايا، إلى جانب السيدتين، الأطفال: مصطفى رمضان شعيرة، محمود محمد درويش، أحمد سيد عزت، أحمد محمد حنفي، وحسن محمود أحمد، وجميعهم في الصف الثالث الإعدادي. ونعى الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الطلاب حسن محمود صابر ومحمود محمد درويش من مدرسة طامية للتعليم الأساسي.

وكشف الشاهد أن سبب الحادث هو انفجار أسطوانة الغاز الطبيعي التي تعمل عليها السيارة نتيجة اصطدامها بحائط على الطريق الإقليمي.

ويتوافد حاليًا ذوو الضحايا والمصابين الـ12 على مستشفى الشيخ زايد التخصصي لمتابعة حالة المصابين، والعمل على إنهاء إجراءات دفن الضحايا بمقابر أسرهم في الفيوم.