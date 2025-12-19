إعلان

ضبط 3 سيدات للقيام بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:00 م 19/12/2025

سقوط شبكة للأعمال المنافية للآداب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 سيدات، إحداهن لديها معلومات جنائية سابقة، لاستغلالهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات بحوزتهن 3 هواتف محمولة احتوت على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي، واعترفن بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ السلطات الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن. يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

مباحث الآداب الإسكندرية دعارة الداخلية

