ضبط 3 سيدات للقيام بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 سيدات، إحداهن لديها معلومات جنائية سابقة، لاستغلالهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمات بحوزتهن 3 هواتف محمولة احتوت على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي، واعترفن بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ السلطات الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن. يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

اقرأ أيضًا

الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات 7 دوائر ملغاة من المرحلة الأولى بالجيزة

الوطنية للانتخابات: استبعاد نتيجة لجنتين في الأهرام والعمرانية دون التأثير على باقي النتائج

جولة إعادة للجميع.. ننشر نتيجة 3 دوائر ملغاة بانتخابات النواب في أسيوط