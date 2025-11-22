في خطوة أثارت دهشة وسخرية واسعة داخل سلوفاكيا وخارجها، أقرت الحكومة قانونا يعتبره كثيرون "الأغرب هذا العام"، إذ يفرض تحديد سرعة السير على الأرصفة عند 6 كيلومترات في الساعة، مع غرامة قد تصل إلى 100 يورو لمن يتجاوز هذا الحد.

وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف هو تعزيز السلامة، فإن تطبيق القانون الذي أقره البرلمان والمقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل، وفقا لموقع skynewsarabia.

بينما تسبب القانون في موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون قانون "غير منطقي" ولا يتناسب مع الواقع.

وبحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس، علق دان كولار، رئيس جمعية "سيكلوكواليتسيا" المعنية بالنقل المستدام، ساخرا بأن "السير بهذه السرعة يجعل الحفاظ على التوازن صعبا، وحتى الأطفال على دراجاتهم الصغيرة غالبا ما يتجاوزون هذا الحد بسهولة".

ولم تتوقف السخرية عند التصريحات؛ إذ تداول المستخدمون صورا تظهر رادارا يلتقط صورة لأحد المشاة يسير بسرعة 6.2 كلم/س مع عبارة "خفف السرعة"، وأخرى لرخصة مشي مزيفة تشترط على حاملها الالتزام بـ"السرعة القانونية".

في المقابل، يستند مؤيدو القرار إلى بيانات الشرطة التي تشير إلى تسجيل 67 وفاة بين المشاة و22 وفاة بين راكبي الدراجات الهوائية والكهربائية العام الماضي، في حوادث لم يحدد ما إذا كانت على الأرصفة أو الطرقات، وهو ما تستخدمه الحكومة للتأكيد على ضرورة تعزيز إجراءات الأمان.

ورغم هذه المبررات، ترى مجموعات مدنية أن القانون يتجاوز حدود المعقول، وطالبت مجموعة تعرف باسم "الأمهات القلقات" الرئيس السلوفاكي بعدم التصديق عليه، معتبرة أنه "يعاقب تصرفات طبيعية لا يمكن ضبطها على هذا النحو".

ويأتي هذا الجدل في وقت تتعرض فيه الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء روبرت فيكو، لانتقادات بسبب سلسلة من القوانين التي يتهم بعضها بتقييد الحقوق الفردية منذ عودته إلى السلطة في 2023.

وتجد سلوفاكيا، التي يبلغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة وتعد الأولى عالميا في إنتاج السيارات مقارنة بعدد السكان، نفسها اليوم في قلب نقاش عالمي حول جدوى القوانين المبالغ فيها وحدود تدخل الدولة في تفاصيل الحياة اليومية.

