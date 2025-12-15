إعلان

ترامب: نعمل على تفكيك عصابات المخدرات وسنبدأ بضربها على الأرض

كتب-عبدالله محمود:

11:23 م 15/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية تعمل على تفكيك عصابات المخدرات بشكل سريع، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستبدأ بضربهم على الأرض.

وأضاف ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية أنهت السيطرة على رجال العصابات ومهربي المخدرات والبشر عبر حدود أمريكا الجنوبية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن ملايين من المتسللين عبر حدود الولايات المتحدة اختاروا الرحيل والعودة إلى بلدانهم بشكل طوعي.

ولفت ترامب إلى أنه سيقوم بتوقيع مرسوما رئاسيا باعتبار مخدر "الفانتانيل" كسلاح دمار شامل.

