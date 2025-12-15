نفى الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، وجود أي خلافات مع جمعيات الرفق بالحيوان.

جاء ذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقال "حسن": "دوري هو التطبيب وليس القتل. أنا أهتم بصحة الحيوان أيا كان؛ كلاب الشَارِع (أو الحُرة) أو الحيوانات البَرِّية في حديقة الحيوان مثلا".

وأضاف: "نحن كأطباء بيطريين، مهمتنا الحفاظ على صحة الحيوان، ولا أتعلم كيف أقتل الكلاب أو غيرها من الحيوانات".

وأكمل: "احنا شِلْنَا منظومة الكلاب الحُرة وهي شِيلة تقيلة. مش بتاعتي أنا. أنا لي دور طبي في الحملة أو الخطة التي تُقَامُ، والمفروض أن تُوَظِّفَني في مرحلة التعقيم وإعطاء التطعيمات".