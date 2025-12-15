إعلان

ما هي الحالات التي يتم فيها تغيير العداد الكهربائي؟.. الوزارة توضح

كتب- عمرو صالح:

10:48 م 15/12/2025

تغيير العداد الكهربائي

قال منصور عبدالغنى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة استثمرت خلال العقد الأخير ما يقارب 2 تريليون جنيه فى قطاع الكهرباء، مع متابعة ميدانية دقيقة من القيادات، ووجود فرق دعم وطوارئ ولجان متابعة وتفتيش، إلى جانب منظومة شكاوى عبر الوزارة ومنصة الشكاوى الحكومية، لافتا إلى جهود تحسين جودة التشغيل داخل محطات الإنتاج، بما فى ذلك خفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلووات ساعة من 180 جرامًا إلى أقل من 170 جرامًا.

وأشار عبدالغنى، خلال مداخلة فى برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ومنة فاروق، أنه فيما يخص أعطال بطاقات الشحن أو الحاجة لتغيير العدادات، أكد أن المواطنين يمكنهم مراجعة مراكز الخدمة لاستبدال البطاقة المعطلة على الفور، دون الحاجة لتغيير العداد، أما تغيير العدادات يتم فقط إذا كان العطل فنيًا أو نتيجة انتهاء العمر الافتراضى للعداد (15 سنة)، وتتحمل الشركة تكلفة التغيير، بشرط ألا يكون العطل نتيجة سوء استخدام.

تغيير العداد الكهربائي وزارة الكهرباء منصور عبد الغني

