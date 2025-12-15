على الأقدام.. محافظ الأقصر يتابع استعدادات "الكريسماس" ليلًا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة ليلية سيرًا على الأقدام في شوارع المدينة التاريخية، للاطمئنان بنفسه على جاهزية "عاصمة السياحة" لاستقبال ذروة الموسم الشتوي واحتفالات العام الجديد.

استعدادات الموسم

بدأت الجولة الراجلة من مقر ديوان عام المحافظة وصولًا إلى ميدان "الإيبروتيل".

وخلال المسار، تفقد المحافظ الحالة الأمنية والمرورية، موجهًا بضرورة الحفاظ على الانضباط في الشارع لتعزيز شعور الأمن لدى المواطنين والزائرين الأجانب.

كما تابع "عماره" اللمسات الجمالية النهائية وأعمال تزيين الأشجار والميادين، التي تتزين حاليًا لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

تلاحم مع الشارع

لم تقتصر الجولة على الشق الرسمي؛ إذ حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع المواطنين الذين تواجدوا في مسار الجولة، والتقط معهم الصور التذكارية.

وأكد المحافظ أن هذه المتابعة الميدانية ستستمر على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمدينة الأقصر أمام العالم.

رافق المحافظ في جولته كل من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس محمد عصام رئيس مدينة طيبة الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.