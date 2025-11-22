كتب – سيد متولي

اشتعلت النيران جزئيا في أحد ركاب طائرة عندما انفجر شاحن هاتفه في جيبه، ما أدى إلى إخلاء 150 آخرين في صالة المطار الأسترالي.

وشوهد راكب مجهول الهوية يبلغ من العمر 50 عاما وهو يحترق عندما اشتعلت النيران في سترته في صالة كوانتاس في مطار ملبورن، حيث سارع الموظفون إلى نقله إلى الحمام لإخماده، حسبما ذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد.

وقال أحد المسافرين إنه سمع فجأة "صراخًا من الجانب الآخر من الصالة" حيث أدى الانفجار المرعب في جيبه إلى "تطاير حمض البطارية في كل مكان".

وتم إجلاء نحو 150 شخصا من الصالة في ذلك الوقت بسرعة، حسبما ذكرت الصحيفة، حيث تم إغلاقها لمدة ساعتين على الأقل قبل أن يتم تنظيفها واعتبارها جاهزة لإعادة فتحها.

نُقل الراكب المصاب بحروق إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من حروق في يديه وساقيه، ولم تتضح بعد مدى خطورتها، وتظهر الصور بقايا البطارية المتفحمة على أرضية الصالة.

وأكدت شركة كوانتاس وقوع "حادث في صالة كوانتاس الدولية للأعمال في مطار ملبورن، يتعلق بالشاحن الخاص بأحد العملاء".

غالبًا ما تعمل الشواحن المحمولة ببطاريات ليثيوم أيون، ما قد يسبب حرائق في حال ارتفاع درجة حرارتها، يصعب إخماد حرائق الليثيوم، ما يجعل البطاريات خطرة في الأماكن المغلقة كالطائرات.

