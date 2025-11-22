أجبرت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز على الهبوط اضطراريا بعد أن ادعى أحد الركاب أن زوجته تحمل قنبلة في حقيبتها.

وحسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، هبطت طائرة متجهة من دالاس إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو اضطراريا في ولاية ميسوري بعد أن أبلغ أحد الركاب طاقم الطائرة عن وجود قنبلة مزعومة، ما أثار حالة من الذعر.

وشاركت مصادر مزيدًا من التفاصيل مع صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش حيث ذكرت أن الطائرة تم تحويلها إلى مطار سانت لويس لامبرت الدولي.

ووصلت خدمات الطوارئ وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث وتم إجلاء جميع الركاب بأمان وتفتيش الأمتعة.

ومع ذلك، لم يُعثر على أي قنبلة، وتشير التقارير إلى أنها خدعة، وتم احتجاز الراكب للاستجواب، ويواجه تهمًا.

ووفقا لما ذكره التقرير، قالت مديرة المطار روندا هام-نيبروجي إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز، إن سلطات إنفاذ القانون نجحت في تفتيش الطائرة، حيث أقلعت الرحلة من سانت لويس بعد الظهر وهبطت بسلام في شيكاغو.

وقالت شركة الطيران في بيان لها: "هبطت رحلة يونايتد رقم 380 المتجهة من دالاس إلى شيكاغو بسلام في سانت لويس لمعالجة مشكلة أمنية محتملة".

