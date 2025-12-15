إعلان

رقم صادم.. الطب البيطري يكشف عدد الكلاب الضالة بالشوارع

كتب- عمرو صالح:

10:27 م 15/12/2025

الكلاب الضالة

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنه تم تشكيل لجنة مركزية لوضع آليات التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في الشوارع.

وأضاف "رمضان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "لن يتم القضاء على الكلاب الضالة، وسيتم تقديم الخدمات الصحية لهم وتحصينهم، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة، سيتم تخصيص أرض لإيوائهم".

وأوضح أن جزءًا من الكلاب التي يتم رفعها من المناطق سيُعاد لنفس المناطق للحفاظ على التوازن البيئى.

وأضاف: "الكلب البلدي المصري بدأ في الظهور نتيجة التزاوج بين عدة سلالات، وكل كلاب الشوارع ضالة وليست مميزة"، مشيرا إلى أن عددها بلغ 40 مليون كلب.

الكلاب الضالة الطب البيطري الدكتور مصطفى رمضان

