أجمل وأندر الطيور على وجه الأرض.. (صور)

أغرب مهرجانات العالم.. احتفالات قد لا تصدق أنها حقيقية

في عالم الطيور تتجلى روعة الطبيعة بألوان ساحرة وأشكال فريدة البعض منها نادر جدًا بحيث لا تراه العين إلا في الكتب المتخصصة.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي"، "لايف استايل"،أبرز وأجمل الطيور النادرة التي تجمع بين الجاذبية البصرية والندرة البيولوجية، وفق لما جاء في "Nature Anywhere"، "A-Z Animals".

طائر الكاكابو

الكاكابو أحد الطيور الأكثر ندرة في العالم، وهو ببغاء لا يطير يعيش في نيوزيلندا يتميز بريش أخضر كثيف وسلوك ليلي هادئ، ويُعتقد أنه واحد من الطيور الأطول عمرًا، لكن أعداده قليلة جدًا بسبب التغيّرات البيئية والحيوانات المفترسة التي غزت مواطنه الأصلية.

الببغاء الإمبراطوري

هذا الببغاء يعيش فقط في جمهورية الدومينيكان، ويُعرف بلونه الأخضر الداكن وريشه الزاهي.

يواجه تهديدات كبيرة نتيجة فقدان الموائل الطبيعية والعواصف الموسمية التي تؤثر على جزيرته.

أعداده محدودة بشكل خطير، مما يجعله من الطيور الأكثر اهتمامًا بالحماية.

كاجو

هذه الطيور موطنها الأصلي جزيرة كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ. تسكن طيور الكاغو جزءًا صغيرًا من الجزيرة، مفضلةً العيش والصيد في الغابات المطيرة أو الشجيرات.

تُعتبر هذه الطيور مهددة بالانقراض، إذ يُقدر أن أقل من ألف طائر بالغ بقي في البرية، وتعرف طيور الكاغو بريشها المميز.

هذه الطيور لا تطير، وهي آكلة للحوم، وتبحث في أرض الغابة عن الديدان والحشرات والسحالي .

هذه الطيور النادرة هي النوع الوحيد الذي لديه مسامير أنفية، تمنعه ​​من استنشاق الغبار والحطام أثناء استخدام مناقيره للبحث عن الطعام.

أبو قرن كبير

من بين أكبر أنواع طيور أبو قرن ، يوجد أبو قرن الكبير بشكل رئيسي في الغابات دائمة الخضرة في جنوب شرق آسيا. يمكن أن يزيد وزن هذه الطيور عن 6 أرطال، ويصل طول جناحيها إلى أكثر من 1.5 متر.

طائر الكوندور الكاليفورني

هو من أكبر الطيور الجوية في أمريكا الشمالية، ويُعدّ من الأنواع النادرة جدًا بعد أن انخفضت أعداده إلى أقل من 30 فردًا في الثمانينيات، أُعيد إدخاله في برامج تربية للحفظ. يعيش هذا الطائر على التهام الجيف، ويواجه تحديات بيئية وسمية تؤثر على بقائه.