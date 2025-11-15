قصور ولا في الخيال.. مشاريع تحولت إلى أساطير واقعية

فتاة تجني آلاف الدولارات يوميا من يديها وقدميها.. ما القصة؟

10 صور لـ أول تلفزيون في العالم- لن تتخيل شكله

في عالم العمارة، لا تتوقف الدهشة عند التاريخ أو العصور الوسطى.

فبعض القصور الحديثة خرجت عن المألوف لتبدو وكأنها من صفحات رواية خيالية.

إليك أبرزها وفق ما جاء في "odditycentral" و "turkiyetoday".

قرية برج الباباس تركيا

قرب بلدة مودورنو في شمال غرب تركيا، نشأت فكرة "برج الباباس" عام 2014.

مشروع ضخم يضم أكثر من 700 فيلا صُممت على هيئة قلاع أوروبية صغيرة، بقبب وأبراج مدببة.

تستهدف المستثمرين الأثرياء من الشرق الأوسط.

ولكن حلت أزمة مالية عام 2018 أطاحت بالشركة المطورة، لتتحول القرية إلى مدينة أشباح تضم مئات القصور المتطابقة.

قلعة ستوبنيتسا بولندا

في قلب غابة نوتيكا غربي بولندا، ظهرت قلعة عملاقة عام 2015 على جزيرة صناعية وسط محمية طبيعية.

أراد مصمموها استحضار طراز القرون الوسطى بطوابقها العالية وأبراجها المهيبة، لكنها أثارت جدلاً واسعاً حول بنائها في منطقة محمية بيئياً.

قلعة ليب إيرلندا

في مقاطعة أوفالي الأيرلندية تقف قلعة "ليب"، إحدى أقدم القلاع التي ما زالت مأهولة حتى اليوم.

شُيدت في القرن 13 على يد عشيرة أوبانون.

تحمل تاريخاً دموياً داخل جدرانها، إذ وقعت فيها جريمة قتل داخل "الكنيسة الدموية" الشهيرة.

يرى المؤرخون أن موقع القلعة كان مركزاً شعائرياً قديماً قبل بنائها، ما يمنحها طابعاً أسطورياً يتجاوز كونها مجرد مبنى حجري.