فتاة تجني آلاف الدولارات يوميا من يديها وقدميها.. ما القصة؟

أفيشا تيواني، تحولت من مصممة أزياء إلى واحدة من أبرز عارضات الأيادي والقدمين عالميا.

بدأت مسيرتها عام 2020 بعد أن ساعدت أحد أقاربها في تصوير خواتم الخطوبة، ثم أرسلت الصور إلى وكالة، لتوقع أول عقد لها خلال أسابيع قليلة.

منذ ذلك الحين، عملت مع علامات تجارية عالمية مثل ديور، شانيل، كوكا كولا، وستاربكس، وأبسولو فودكا، وفقا لموقع "borsonline".

كيف حافظت على جمال يديها وقدميها؟

أشارت البالغة إلى أنها تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على جمال يديها وقدميها، الأمر الذي يتطلب الالتزام بروتين يومي صارم للعناية بالبشرة.

لكي تحقق دخلا يتراوح بين 400 و2,700 دولار يوميا، اضطرت تيواني لتغيير أسلوب حياتها بالكامل، وابتعدت عن عن هواياتها المفضلة مثل الملاكمة، مع الحرص على اتباع أسلوب حياة يضمن حماية يديها من أي إصابات حتى أثناء ممارسة الرياضة.

روتين صارم للعناية بالبشرة

كما تتجنب الأعمال المنزلية دون ارتداء قفازات، وتحرص على روتين قبل كل جلسة تصوير لضمان أن تبدو يديها مثالية دائما.

بشرة داكنة وفرص أكبر

ساعدها لون بشرتها الداكن على الحصول على فرص عديدة مؤخرا، ما ساهم في توسيع قاعدة عملائها والعمل مع شركات أكبر وأكثر شهرة عالميا.

أيدي وأقدام مصدر دخل هائل

نجاح أفيشا تيواني يوضح أن عالم عرض الأزياء لا يقتصر فقط على الوجه أو الجسم، بل أن الأيادي والقدمين قد تكون مصدر دخل هائل لمن يعتني بها جيدا.

التزامها وروتينها الصارم هما السر وراء تحقيق آلاف الدولارات يوميا من جمال يديها وقدميها.