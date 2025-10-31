أغرب مهرجانات العالم.. احتفالات قد لا تصدق أنها حقيقية

بعد اختيارها ضمن أجمل 50 وجه في الشرق الأوسط.. من هي زينب فياض؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

رغم أن المهرجانات حول العالم عادة ما تكون مناسبات للفرح والتقاليد الثقافية، إلا أن بعضها يخرج تماما عن المألوف لدرجة يصعب تصديق أنه يقام فعلا.

من إلقاء الطماطم إلى مطاردة الجبن المتدحرج، إليك جولة في أغرب المهرجانات التي يشهدها العالم كل عام وفق ما جاء في "Times of India ".

مهرجان الطماطم.. إسبانيا

في بلدة بونيول الصغيرة، يتحول الشارع إلى ساحة معركة حمراء كل عام في أغسطس.

الآلاف يتجمعون ليرموا أكثر من 100 طن من الطماطم الناضجة على بعضهم البعض في معركة غير مؤذية ولكنها شديدة الفوضى.

هذا الحدث يعود إلى أربعينيات القرن الماضي ويعد اليوم واحدا من أكثر المهرجانات جذبا للسياح حول العالم.

سباق الجبن المتدحرج – بريطانيا

تقام هذه المسابقة العجيبة على منحدر "كوبرز هيل" في إنجلترا، حيث يلقى قرص جبن دائري من قمة التل، ويتبعه المتسابقون في محاولة للإمساك به أثناء تدحرجهم.

الإصابات متوقعة، لكن ذلك لا يقلل من حماس المشاركين.

مهرجان حمل الزوجة.. فنلندا

في هذا السباق الغريب، يحمل الرجل زوجته على ظهره ويتجاوز بها مجموعة من العوائق في مسار مليء بالماء والطين.

الطريف أن الجائزة هي وزن الزوج مشروب مميز مجاني

مهرجان التوابيت – غانا

في بعض مناطق غانا، يحتفى بالموت بأسلوب غريب وغير مألوف.

تصمم التوابيت على شكل أشياء تعبر عن حياة المتوفى، مثل سيارة، سمكة، أو حتى طائرة، ويتم الاحتفال بالوفاة وكأنها "رحلة نحو حياة أفضل".

مهرجان الجري أمام الثيران.. إسبانيا

لا يزال مهرجان سان فيرمين في مدينة بامبلونا يستقطب المغامرين رغم خطورته.

في هذا الحدث، يركض الناس في الشوارع الضيقة بينما تطاردهم ثيران هائجة الجري أشبه بلعبة حياة أو موت.

مهرجان القردة.. تايلاند

في مدينة "لوبوري"، يقام مهرجان سنوي تقدم فيه ولائم ضخمة من الفواكه والخضروات للقرود المحلية، كنوع من الامتنان لها.

المناسبة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة القرود تتناول الطعام بطريقة احتفالية.

مهرجان رمي الأطفال- الهند

في إحدى القرى بولاية "ماهاراشترا"، يرمى الأطفال الرضع من ارتفاع نحو خمسة أمتار، ليتم التقاطهم بقطعة قماش كبيرة من قبل الحشود في الأسفل.

الغرض من الطقس هو جلب الحظ والحماية، رغم أن البعض يراه غير إنساني.

