ذعر فوق السحاب.. راكب يحاول فتح باب طائرة ويصرخ: "سنموت جميعا"

شهدت رحلة جوية داخل ولاية ألاسكا حالة من الذعر، بعدما حاول أحد الركاب فتح باب المقصورة الخلفي للطائرة أثناء تحليقها على ارتفاع نحو 18 ألف قدم، مرددا عبارات مثيرة للفزع من بينها: "سنموت جميعا".

ووفقا لموقع NBC News، وجهت السلطات الفيدرالية الأمريكية اتهامات لراكب يدعى كاسيان ويليام فريدريكس، على خلفية عرقلة عمل طاقم الطائرة وتهديد سلامة الرحلة رقم 87 التابعة لخطوط ألاسكا الجوية، التي كانت متجهة من مدينة ديد هورس إلى أنكوريج.

وأفادت الشكوى الجنائية بأن الراكب نهض من مقعده بدعوى استخدام دورة المياه، قبل أن يحاول بعنف فتح باب المقصورة الخلفي، ما دفع أحد الركاب للتدخل فورا ومنعه بعد أن لاحظ تحرك ذراع الباب إلى أعلى.

وخلال الواقعة، أطلق فريدريكس تصريحات غير منطقية، مطالبا بتدخين سيجارة وتناول مشروبات كحولية، مدعيا سماعه أصواتا، ومشيرا إلى أنه "على وشك تناول جرعة زائدة"، كما زعم أن "الأجنحة اختفت" وأن "الميثامفيتامين يتسرب من فتحات التهوية".

وأوضح قائد الطائرة أن الرحلة كانت قد قطعت نحو ثلاثة أرباع مسافتها عند الإبلاغ عن سلوك الراكب، مؤكدا أن فتح باب الطائرة أثناء الطيران أمر مستحيل عمليا بسبب ضغط الهواء، إلا أن العبث بذراع الباب كان قد يؤدي إلى تشغيل نظام الانزلاق الطارئ، ما يشكل خطرا جسيما على سلامة الركاب.

وعقب هبوط الطائرة بسلام، جرى نقل الراكب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أقر بتعاطيه الكحول وأدوية مضادة للاكتئاب، كما أشار إلى فقدانه الذاكرة عن العامين الماضيين من حياته.

من جانبها، أعلنت شركة خطوط ألاسكا الجوية منع الراكب من السفر على متن رحلاتها مستقبلا، مشيدة بيقظة طاقم الطائرة واحترافيتهم في التعامل مع الموقف، وقدمت اعتذارها للركاب عما تعرضوا له من قلق أثناء الرحلة.