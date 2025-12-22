إعلان

بسبب دورها في "لحم رخيص".. جيهان سلامة: زوجي ضربني بعد الزواج بأسبوع

كتب : منال الجيوشي

02:00 ص 22/12/2025

الفنانة جيهان سلامة

تحدثت الفنانة جيهان سلامة عن مشاجرة نشبت مع زوجها بسبب دورها في فيلم "لحم رخيص"، للمخرجة إيناس الدغيدي.

وقالت الفنانة جيهان سلامة في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل: "زوجي اتجوزني بعد ما قدمت دوري في فيلم لحم رخيص، وبعد ما اتجوزنا بأسبوع ضربني لأنه اتفاجئ بالفيلم وماكنش شافه،".

وتابعت: "بس أنا حسيت إنه عمل كده علشان أعتزل التمثيل وأقعد في البيت، ومش عارفة عمل ليه اللفة دي كلها رغم إنه كان ممكن يكون واضح من البداية".

وأوضحت جيهان سلامة أن الانفصال حدث بعد المشاجرة، وأن الزيجة لم تستمر سوى عامين.

فيلم "لحم رخيص" بطولة: إلهام شاهين، كمال الشناوي، وفاء مكي، ومن إخراج إيناس الدغيدي.

