رحلة الرعب.. سقوط لعبة ملاهي على طلاب مدرسة بالعراق (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حالة واسعة من القلق، بعد توثيقه سقوط لعبة ترفيهية تعرف باسم "المقص" داخل إحدى مدن الألعاب بمحافظة البصرة، أثناء وجود طلاب في رحلة مدرسية.

وأظهر الفيديو مشاهد ارتباك وهلع في موقع الحادث، ما دفع رواد المنصات الرقمية إلى تداول أنباء متضاربة بشأن وقوع إصابات بين التلاميذ المشاركين في الرحلة، قبل أن تتدخل الجهات الرسمية لتوضيح حقيقة ما جرى.

وأكدت مديرية التربية في البصرة، في بيان، عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث، مشيرة إلى أن جميع الطلبة بخير، وأن الواقعة لم تتجاوز حالة فزع مؤقت دون أي أضرار جسدية أو نقل إلى المستشفيات.

وأوضحت المديرية أنها تواصلت بشكل مباشر مع إدارة متوسطة مدينة المدن للبنين، إلى جانب إدارة مدينة ألعاب "جلفار"، حيث تبين أن الحادث نتج عن خلل فني بسيط أثناء هبوط اللعبة، ولم يسفر عن أي إصابات.

وشددت على حرصها الكامل على سلامة الطلبة خلال الأنشطة المدرسية والرحلات الترفيهية، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، خاصة فيما يتعلق بأخبار الطلاب، لتجنب إثارة القلق بين الأهالي والرأي العام.

وأكدت استمرارها في مطالبة إدارات المدن الترفيهية بالالتزام الصارم بإجراءات السلامة، ودعت إدارات المدارس إلى الإبلاغ الفوري عن أي خلل أو تقصير يلاحظ خلال الرحلات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير.

وأوضحت إدارة مدينة ألعاب "جلفار" أن ما حدث كان نتيجة خلل تقني مفاجئ في إحدى الألعاب خلال رحلة مدرسية، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بين الطلاب، وفقا لما نقلته قناة العراقية الأولى.