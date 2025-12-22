اليوم.. جامعة العاصمة تنظم معرضًا متكاملا لبيع السلع بأسعار مناسبة

أعلنت جامعة العاصمة ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع محافظة القاهرة عن تنظيم معرض متكامل لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المتنوعة بأسعار مناسبة خلال الفترة من اليوم الإثنين 22 ديسمبر وحتى الخميس 25 ديسمبر يوميا من الساعة 9:30 صباحا بالصالة الملحقة بالمطعم المركزي بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على السلع والخدمات.

ويهدف المعرض إلى تقديم خدمة مجتمعية شاملة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتضمن المعرض سيارات متنقلة للشركة القابضة التابعة لوزارة التموين لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية (سكر – أرز – زيت)،سيارات شركة المصريين التابعة للقطاع العام لبيع البقوليات والعطارة ومنتجات غذائية أخرى، سيارات جهاز مستقبل مصر (وزارة الدفاع)، معروضات متنوعة تشمل: المشغولات اليدوية والنحاسية، المفروشات والخيامات، الحقائب والجلود الطبيعية، الملابس الرجالي والحريمي، النظارات الشمسية والعطور، الأدوات المنزلية، مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى منتجات العطارة والمقرمشات، كذلك مشاركة مشروعات بديل العشوائيات بالتعاون مع المشروع الثقافي بوزارة الثقافة.

يأتي هذا المعرض تجسيدا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الشراكات بين المؤسسات المختلفة، ودعم الدور المجتمعي الذي يضطلع به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العاصمة.