معلومات كاذبة.. موسكو تنفي إجراء محادثات مع سيول حول نووي بيونج يانج



وكالات

نفت روسيا وجود محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، بعد أن كشفت سول عن عقد محادثات مغلقة مع موسكو.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لا تجري روسيا أي مشاورات مع كوريا الجنوبية ولا تناقش أي قضايا تؤثر على العلاقات الثنائية بين بيونج يانج وسيول، أو القضية النووية لكوريا الشمالية، وبشكل خاص بالنسبة لروسيا لا يوجد ما يُسمى بالقضية النووية لكوريا الشمالية"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت المتحدثة، أن هذه المعلومات الكاذبة لا تستند إلى حقائق، مؤكدة أن موقف روسيا من التعاون مع كوريا الشمالية ثابت ومبدئي ولا يتأثر بالاعتبارات السياسية، وأن روسيا لن تنسى دعم كوريا الشمالية لحربها في أوكرانيا.

كانت وكالة أنباء "يونهاب" قد نقلت عن مصادر دبلوماسية كورية جنوبية قولها: "إن كوريا الجنوبية وروسيا عقدتا مؤخرا محادثات مغلقة في موسكو حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية وقضايا أمنية إقليمية ملحة أخرى".

ووفقا للمصادر، سافر مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، معنيّ بالملف النووي الكوري الشمالي، مؤخرا إلى موسكو لعقد اجتماعات مع أوليج بورميستروف، سفير المهام الخاصة والمسؤول عن الملف النووي لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين آخرين معنيين بالقضية.

ويبدو أن المسؤول الكوري الجنوبي طلب من روسيا القيام بدور بنّاء في ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية، في ظل سعي سيول لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية العام المقبل، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونظرا للعلاقات الوثيقة بين روسيا وكوريا الشمالية، فيبدو أن سيول تعتقد أن موسكو قادرة على لعب دور حاسم في ضمان عودة بيونج يانج إلى طاولة الحوار، وفقا للعربية.