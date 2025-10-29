إياك تتجاهل الدوخة المفاجئة.. اعرف السر وراء هذا

الدوخة من الأعراض الشائعة التي تمنح الشخص شعورًا بعدم الاتزان أو قرب فقدان السيطرة، وقد يتصور المريض أن محيطه يدور أو أن جسده يوشك على السقوط. وفي حين ترتبط أحيانًا بأسباب بسيطة وعابرة، إلا أنها قد تكون مؤشرًا لحالات مرضية تتطلب تدخّلًا طبيًا سريعًا، وفق موقع Medical News Today.

الأسباب المحتملة للدوخة المفاجئة

اضطرابات الأذن الداخلية

تؤثّر التهابات الأذن الداخلية أو العصب الدهليزي في المراكز المسؤولة عن التوازن، كما قد يؤدي تحرّك بلورات صغيرة داخل القنوات إلى إرسال إشارات خاطئة للدماغ عند تغيير وضع الرأس، ما يسبب نوبات دوار قصيرة.

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف

الانتقال السريع من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف يقلل تدفق الدم إلى الدماغ لثوانٍ، ما يؤدي إلى دوخة عابرة، وتزداد احتمالات حدوثها لدى كبار السن أو مستخدمي أدوية خافضة للضغط.

الجفاف ونقص السوائل

عند فقدان كمية كبيرة من الماء أو عدم شرب ما يكفي على مدار اليوم، يقل حجم الدم المتداول، وبالتالي يقل وصول الأكسجين إلى الدماغ، فينتج الشعور بالدوار، خاصة في الأجواء الحارة أو أثناء النشاط البدني المكثف.

انخفاض مستوى سكر الدم

تجاهل الوجبات أو الصيام الطويل يؤدي لانخفاض الجلوكوز، وهو الوقود الأساسي للدماغ، فتظهر الدوخة مصحوبة برعشة، تعرّق، خفقان، وجوع شديد.

الآثار الجانبية للأدوية

بعض الأدوية مثل المميّعات، مدرات البول، وخافضات الضغط قد تسبب خللًا في التوازن أو انخفاضًا في الضغط. في حال بدء الدوخة بعد دواء جديد، يُنصح بمراجعة الطبيب للنظر في تعديل الجرعة أو تغييره.

اضطرابات عصبية أو قلبية

في نسبة قليلة من الحالات، قد تشير الدوخة إلى جلطة صغيرة، سكتة دماغية، اضطراب في ضربات القلب أو مشكلة في الأوعية الدموية، خاصة إذا رافقتها علامات عصبية مفاجئة.

القلق ونوبات الهلع

التوتر المفرط يرفع معدل التنفس بشكل غير طبيعي، ما يقلل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم فينعكس بإحساس دوار وإغماء، مصحوبًا بخفقان وتعرّق ورجفة.

كيف تتصرف عند الشعور بالدوخة المفاجئة

• الجلوس أو الاستلقاء مباشرة لتجنّب السقوط

• تجنّب تغيير الوضعيات بشكل مفاجئ

• تناول الماء لتعويض الجفاف إن وُجد

• استهلاك وجبة خفيفة عند الاشتباه بانخفاض السكر

متى يجب استشارة الطبيب فورًا

بحسب مواقع طبية موثوقة مثل Mayo Clinic وMedical News Today، يُفضَّل التدخّل العاجل إذا ظهرت الدوخة مع:

• صداع شديد مفاجئ

• ضعف أو خدر في الوجه أو الأطراف

• صعوبة الكلام أو تشوش الرؤية

• طنين مفاجئ أو تغيّر في السمع

• اضطراب واضح في التوازن أو سقوط متكرر

• ألم في الصدر أو خفقان قوي

• غثيان شديد أو قيء مستمر

