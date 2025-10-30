احرص عليه.. بهار شهير يحمل أسرارًا مذهلة لصحة القلب والمناعة

القرفة من أكثر التوابل استخدامًا حول العالم، لكنها ليست مجرد مكوّن يضفي نكهة مميزة على الطعام، بل تمتلك قيمة طبية أثبتتها دراسات علمية عديدة.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن القرفة تحتوي على مركّبات نشطة قوية، أبرزها السينمالدهيد، الذي يمنحها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يجعلها حليفًا فعّالًا للصحة العامة.

فيما يلي 5 فوائد مثبتة علميًا للقرفة على صحة الجسم:

1. تساهم في خفض مستويات السكر في الدم

تشير أبحاث طبية إلى أن القرفة تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر في الدم.

لذلك تُعد مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامها باعتدال ضمن النظام الغذائي.

2. تحمي القلب وتعزز صحة الأوعية الدموية

القرفة قد تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مع رفع الكوليسترول الجيد، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب وتصلّب الشرايين.

3. تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة فعالة مثل البوليفينولات، التي تقلل من الالتهابات في الجسم وتحمي الخلايا من التلف التأكسدي، وهو عامل رئيسي في الشيخوخة والأمراض المزمنة.

4. تحارب البكتيريا والفطريات

بفضل مكوناتها الطبيعية، تبيّن أن القرفة لها تأثير مضاد للميكروبات، خاصة ضد بكتيريا E.coli وبعض أنواع الفطريات، ما يجعلها مفيدة في الحفاظ على صحة الفم والجهاز الهضمي.

5. تدعم صحة الدماغ وتحسّن الذاكرة

أشارت دراسات حديثة إلى أن بعض المركّبات في القرفة قد تساعد في حماية الخلايا العصبية وتحسين التركيز والذاكرة، وهو ما جعل الباحثين يدرسون دورها المحتمل في الوقاية من أمراض مثل ألزهايمر.