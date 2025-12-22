علماء يكتشفون آلية قد توقف السكري من النوع الأول مبكرا

علماء يكتشفون آلية قد توقف السكري من النوع الأول م

توصل باحثون في جامعة ويسكونسن–ماديسون إلى اكتشاف علمي واعد قد يساعد على إيقاف تطور داء السكري من النوع الأول قبل بدايته، عبر حماية خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين.

ويحدث هذا النوع من السكري عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا بيتا، ما يمنع الجسم من تنظيم مستويات السكر في الدم. وعلى خلاف العلاجات التقليدية التي تركز على تثبيط الجهاز المناعي، تبنّى الباحثون نهجًا مختلفًا بالبحث في سبب استهداف هذه الخلايا تحديدًا، بحسب ميديكال إكسبريس.

وركزت الدراسة على بروتين يُعرف باسم XBP1، وهو عنصر أساسي في استجابة الخلايا للإجهاد. وباستخدام نموذج فئران مصابة بالسكري من النوع الأول، أظهر العلماء أن تعطيل هذا الجين في خلايا بيتا قبل بدء الهجوم المناعي أدى إلى عودة مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها واستمرار صحة الفئران لمدة تصل إلى عام.

وكشفت التحليلات أن خلايا بيتا تفقد مؤقتًا خصائصها الناضجة عند غياب XBP1، ما يجعلها أقل قابلية للتعرّف من قبل الجهاز المناعي، ثم تستعيد لاحقًا وظيفتها الطبيعية مع تراجع الالتهاب وعودة إنتاج الأنسولين.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى دور نشط لخلايا بيتا نفسها في تطور المرض، وليس كونها مجرد ضحية للهجوم المناعي. ورغم أن الدراسة أُجريت على الفئران، فإن العلماء يرون أن لها أهمية محتملة للبشر، خاصة مع إمكانية تحديد الأشخاص المعرّضين للإصابة بالسكري من النوع الأول قبل سنوات من ظهور الأعراض.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Communications، فيما يواصل الباحثون دراسة إمكانات هذا النهج كوسيلة وقائية مستقبلية ضد المرض.