"مغامرات الطعام الجريئة".. أغرب 5 أكلات عالمية حول العالم

السفر حول العالم يكشف عن عادات طعام مذهلة وأكلات غريبة تقدم على المائدة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم قائمة بأغرب الأكلات التي يمكن أن تصادفها أثناء السفر حول العالم، وفقا لـ "wander".

أقدام الدجاج في هونج كونج، الصين

هذه الوجبة الصينية شهية للغاية وتتمتع بشهرة واسعة، حيث تقلى وتقدم ساخنة أو باردة، وهي وجبة خفيفة تقليدية تستهلك قبل العشاء.

شيرو نو أودوريجي (سمكة الجليد الراقصة) في اليابان

تتميز هذه السمكة بأنها صغيرة جدا وشفافة وتشبه الثعبان ولا يتجاوز طولها 13 سم، وعند تناولها يمكن غمسها في صلصة الصويا ثم تناولها حية.

يرقة ويتشيتي، أستراليا

يرقات كبيرة ولونها أبيض وتعيش في جذور وأغصان بعض الأشجار الأسترالية، ويمكن أن يصل طول اليرقة الناضجة إلى حوالي 6 سنتيمترات.

بالوت، الفلبين

ومن أحد الأطباق الشهية الشهيرة في الفلبين هو "البالوت" وعبارة عن بيضة بط مخصبة ومسلوقة في قشرتها، يتم تناولها قبل أن يفقس الجنين، أي أنك تأكل جنين بط صغير مكتمل النمو.

الحشرات المقلية، آسيا

في شارع خاو سان ببانكوك، تتنافس أكشاك عديدة لبيع الحشرات المقلية الشبيهة بالنقانق، بدءا من العقارب والصراصير وحتى اليرقات والعناكب.

وبالرغم من أن تناول هذه الحشرات كان يوما ما مجرد استعراض لجذب الأنظار، إلا أن هذه المأكولات بدأت اليوم تظهر بشكل متزايد في أسواق الطعام الحديثة والمتاجر الغربية.

