"فخ للأثرياء وسعر مفاجأة".. مسبح شفاف بمنتجع يثير الجدل (صور)

في قلب تايلاند الوسطى، أصبحت حديقة خاو ياي الوطنية موطنًا لتحفة معمارية آسرة، أسرت خيال المسافرين وعشاق العمارة على حد سواء، يقدم فندق إم واي إس خاو ياي، الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي صممه مهندسو أوربان براكسيس المعماريون في بانكوك، مزيجًا فريدًا من الفخامة والطبيعة الخلابة.

أبرز ما يميز هذا المنتجع هو مسبحه شبه الكابولي الشفاف الرائع، والذي يوفر للضيوف تجربة سباحة لا مثيل لها، بحسب sustainability.

روعة الهندسة المعمارية لفندق MYS خاو ياي

يقع فندق إم واي إس خاو ياي وسط خضرة منتزه خاو ياي الوطني، ويُعد شاهدًا على روعة الهندسة المعمارية والتصميم المبتكر.

يُعد مسبح المنتجع شبه الكابولي محور الاهتمام، حيث يوفر للسباحين تجربةً مُبهجةً وهم يطفون فوق منطقة الاستقبال.

يمتد المسبح بطول 30 قدمًا، وهو مصنوع من الأكريليك الشفاف، ما يُضفي شعورًا بالسباحة في السماء، وتزيد العوارض الخشبية الأنيقة المائلة التي تدعم الهيكل من روعة تصميمه المعماري.

تصميم المسبح ثمرة تعاون بين شركتي "أوربان براكسيس" و"رينولدز بوليمر"، المعروفتين بخبرتهما الواسعة في تصميم الهياكل الأكريليكية.

لا يقتصر المسبح على توفير إطلالات خلابة فحسب، بل يعد أيضا عنصرا فنيا مميزا، حيث تمنح حوافه الشفافة الضيوف شعورا بالسباحة في قلب الحديقة.

وفي الليل، يضفي المسبح لمسة جمالية على منطقة الاستقبال بضوء أزرق هادئ ومائي، ما يضفي أجواء ساحرة على المنتجع.

مزيج من الفخامة والطبيعة

فندق MYS خاو ياي ليس مجرد مسبح خلاب، بل يتميز بتصميم مستوحى من الطراز الاسكندنافي، يمزج بين الفخامة والجمال الطبيعي للغابة المحيطة.

لكن مع هذه التحفة المعمارية، برز جدل واسع حول التوازن بين الفخامة وحماية البيئة، إذ ينتقد البعض بناء مثل هذه المنتجعات وسط الطبيعة، معتبرين أن المشروع قد يمثل استغلالاً للمحميات الطبيعية دون تأثير إيجابي حقيقي، بينما يرى آخرون أن هذه المشاريع تدعم السياحة وتوفر فرص عمل، ما يسهم في إبقاء المحميات طبيعية ومزدهرة اقتصاديا.

يضم المنتجع 16 غرفة وست فلل، ما يتيح لكل ضيف فرصة الاستمتاع بأجواء الهدوء والأناقة التي توفرها أكواخ الغابة، صُممت الغرف بمفهوم "الطابق الأرضي المرتفع"، مما يمنح الضيوف منظورًا فريدًا وشعورًا بالعزلة.

تحتوي كل فيلا على مسبح مدفأ خاص بها، ما يوفر أجواءً أكثر خصوصية للاسترخاء.

يركز تصميم المنتجع على توفير بيئة هادئة للضيوف تُكمل جمال منتزه خاو ياي الوطني الطبيعي، يضمن التصميم المعماري انسجام المنتجع مع محيطه، مقدمًا مزيجًا مثاليًا من الفخامة العصرية وروعة الطبيعة .

استكشاف منتزه خاو ياي الوطني

منتزه خاو ياي الوطني، أول منتزه وطني في تايلاند، يمتد على مساحة 850 ميلًا مربعًا من الغابات دائمة الخضرة.

يعد منتزهًا محميًا لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية، مما يجعله ملاذًا لعشاق الطبيعة. يضم المنتزه أكبر عدد من أنواع الحيوانات في تايلاند، مما يوفر فرصة فريدة للزوار لاستكشاف التنوع البيولوجي الغني للبلاد.

بينما يوفر فندق إم واي إس خاو ياي قاعدةً مثاليةً لاستكشاف الحديقة، تُقدم الحديقة نفسها مجموعةً متنوعةً من الأنشطة، من مسارات المشي لمسافات طويلة إلى مشاهدة الحياة البرية، يُمكن للضيوف الانغماس في جمال الطبيعة. وقرب الحديقة من بانكوك، على بُعد حوالي 124 ميلاً، يجعلها وجهةً سهلة الوصول لمن يبحثون عن ملاذٍ من صخب المدينة.

تجربة لا تنسى بسعر معقول

قد تبدو الإقامة في فندق إم واي إس خاو ياي رفاهيةً حكرًا على النخبة، إلا أن المنتجع يقدم أسعارًا معقولةً بشكلٍ مدهش. يمكن حجز الغرف بحوالي 200 دولار أمريكي لليلة الواحدة، 9500 جنيها مصريا، ما يجعله خيارًا جذابًا للمسافرين الباحثين عن تجربة فريدة دون إنفاق مبالغ طائلة.

يجمع هذا المنتجع بين الهندسة المعمارية الآسرة والإقامة الفاخرة والجمال الطبيعي الأخاذ لمنتزه خاو ياي الوطني، مما يجعله وجهة لا تفوت.

لمن لم يتمكن من زيارته بعد، يقدم المنتجع معرضًا وفيديو يستعرضان معالمه الخلابة، يوفر المسبح الشفاف، والتصميم الاسكندنافي، والغرف التي تشبه أكواخ الغابات، متعة بصرية تأسر الخيال.

