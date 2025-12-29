توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي

كتب- أحمد الخطيب:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار في لبنان بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، وفق بيان الوزارة.

وقع مذكرة التفاهم في بيروت، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جو الصدي، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وذلك بحضور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وكذلك السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس والدكتور محمد الباجوري المشرف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة وعدد من قيادات وزارة الطاقة اللبنانية.

وعقب التوقيع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان مؤخرًا.

وأوضح الوزير، أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية في ظل امتلاك بنية تحتية متطورة وقوية في مجال إنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي.