محمود سعد: داود عبد السيد اتظلم.. ولم ندرك قيمته حتى رحل (فيديو)

كتب- أحمد العش:

أشاد الإعلامي محمود سعد، بالمخرج الراحل داود عبد السيد، ووصفه بأنه "شاعر السينما|، قائلًا: "تعرفت على داود عبد السيد منذ وقت مبكر، ولم أره مساعد مخرج، بل رأيته مخرجًا كاملًا منذ البداية، وحضرت تصوير العديد من أفلامه، بالإضافة إلى أن زوجتي (نجلة) كانت تعلق قطعة أو حوارًا من سيناريو أحد أفلامه على جدار منزلنا، فهو مبدع يكتب كما يخرج بروعة".

وأضاف سعد، خلال بث مباشر على قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن أفلام داود عبد السيد، كانت جميلة جدًّا وكان يصنع تجارب فنية ساحرة، ويخرج الممثلين في أدوارهم بأبعاد جديدة، كما حدث مع فاتن حمامة ويحيى الفخراني في فيلم "أرض الأحلام".

وتابع الإعلامي: كل كادر في أفلامه كان مصاغًا بعناية فائقة، حتى إن العروض الخاصة للصحفيين كانت محدودة، لما له من احترام للمكانة الفنية".

وأشار سعد إلى أن داود عبد السيد، كان من المخرجين الذين يستحقون الجوائز العالمية، مؤكّدًا أن مهاراته وعاطفته الطيبة كانت تؤهله للحصول على جوائز؛ مثل: الأوسكار، لولا الظروف والصناعة.

واستكمل الإعلامي: "أرض الأحلام، على سبيل المثال، فيلم رائع بكل تفاصيله، من اختيارات مواقع التصوير إلى السيناريو والتمثيل، الأفلام التي قدمها داود جعلت المشاهد يحب الشخصيات ويتفاعل معها بشكل كامل".

وأكد سعد أن المخرج الراحل "كان يمتلك إحساسًا مرهفًا، وقدم سينما شاعرية رقيقة، مثل: فيلم رسائل بحر، الذي لا يحتاج إلى حوارات ليفهم المشاهد جماله، فهو قادر على تصوير البحر أو أي مشهد ببراعة مطلقة".

وأضاف سعد: "كذلك فيلم الكيت كات، الذي أظهر قدرة داود عبد السيد، على اكتشاف المواهب، مثل: محمود عبد العزيز وشريف منير، وعملياته السينمائية المتقنة من حيث الإخراج والتصوير، كل تفصيل فيه محسوب بدقة".

واختتم الإعلامي محمود سعد حديثه قائلًا: "لقد رحل داود عبد السيد، ورغم حصوله على العديد من الجوائز، لم نقدّر قيمته الفنية بالشكل الكافي، كان يعمل من أجل الفن الجميل فقط، بعيدًا عن المال أو الشهرة، وأفلامه، مثل: أرض الأحلام والبحث عن سيد مرزوق والفرح وأرض الخوف، تبقى شاهدة على عبقريته الفنية، ومشهده في فيلم أرض الخوف يمكن دراسته في المعاهد السينمائية لمدى الدقة والانسجام بين الحوار والتمثيل والمكان".

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

بعد وفاة مسن بورسعيد.. الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب الضالة